К охоте на неопознанные дроны в Европе присоединилась Бельгия. Там проверяют информацию о 15-ти беспилотниках над военной базой "Эльзенборн". Обвинят, как и в предыдущих случаях, сокрее всего, Россию. Хотя доказательств как не было, так и нет. Но на борьбу с новой угрозой уже выделяются колоссальные бюджеты. Фантазии о стратегическом поражении Москвы евробюрократам дороже благополучия собственных граждан. Русофобы-передовики, такие как страны Балтии, даже не скрывают, что одобрили увеличение расходов на оборону в ущерб национальным экономикам.

Репортаж Александра Панюшкина.