Америка готовится к войне. Первыми жертвами стали толстые генералы

800 действующих генералов и адмиралов американской армии до сих пор никогда не испытывали такого публичного унижения, которое им устроили министр войны Пит Хегсет и главнокомандующий вооруженными силами США Дональд Трамп.

"Честно говоря, утомительно смотреть на любое формирование и видеть толстых солдат. Точно так же совершенно неприемлемо видеть толстых генералов и адмиралов в залах Пентагона и в руководящих командованиях по всему миру. Это неприятное зрелище", - сказал Хегсет.

"Если вам не нравится то, что я говорю, вы можете выйти из зала. Но можете попрощаться с вашим званием и с вашим будущим", - добавил Трамп.

Внеплановость, срочность и масштабность встречи высшего американского военного руководства на базе морской пехоты Куантико в Вирджинии не только американцев, но и весь мир шокировали дважды. Сперва все подумали, что Трамп объявит о начале Третьей мировой войны, но в итоге встреча оказались настолько неоднозначной, что американские эксперты уже несколько дней находятся в замешательстве.

"Дональд Трамп и Пит Хегсет устроили отвратительное шоу клоунов для военного руководства нашей страны. Я уверен, что оно произвело впечатление, но не то, на которое рассчитывали Пит и Дони. Министр вел себя так, будто разговаривал с кучкой 12-летних детей", - заявил Гленн Кершнер, экс-военный прокурор.

Глава Министерства обороны, недавно переименованного в Министерство войны, 45-летний майор сухопутных войск, отчитал генералитет за гендерный бардак в армии и чревоугодие. В итоге запретил мужчинам иметь лишний вес, носить шпильки, юбки, а отращивать бороды впредь можно только спецназу. С женщинами же разговор и вовсе был коротким – теперь они либо выполняют нормативы наравне с мужчинами, либо отправляются домой.

Кстати, Хегсет, который сегодня призывает всех худеть, всего несколько месяцев назад на слушаниях в Сенате, словно на встрече группы анонимных алкоголиков, пытался убедить самого себя и окружающих, что больше не будет пить. У министра войны при этом проблемы не только с алкоголем, но и с координацией. Однажды он не смог попасть топором в мишень и чуть не убил барабанщика, а еще чуть не покалечил самого себя скейтбордом, демонстрируя на публике несуществующие способности. И вот этот человек 30 сентября заявил, что американская армия больше не будет прежней, и объявил о подготовке США к войне. Правда, с кем именно - не уточнил.

Можно подумать, что Хегсет просто сошел с ума и перепутал утреннее развлекательное телешоу, которое он вел много лет, с выступлением перед генералами, но, по мнению аналитиков, Хегсет на самом деле просто озвучил правду про Америку, которая, кстати, для военных экспертов и так не была тайной.

"Молодцы, что переименовали свое министерство, потому что Соединенные Штаты никогда не оборонялись, они всегда нападали. Против кого они только ни воевали – против Югославии, против Ирака, против Сомали, против Сирии, против Афганистана, против Ливии, я уже не говорю о более мелких войнах", - отметил Виктор Литовкин, полковник запаса, военный обозреватель.

Вот и Трамп, выступавший следом за Хегсетом, заявил, что Америка начинает подготовку к войне. Причем президент говорил не о жиросжигающих тренировках, он и сам не прочь полакомиться бургерами или пиццей. Поэтому и силовиков ими же угощает при случае. Так что Трамп объявил об укреплении вооруженных сил в глобальном смысле. И на это президент в следующем году выделит аж триллион долларов, и это при том, что США и так тратят на оборону гораздо больше остальных стран.

В это сложно поверить, но несмотря на бешенные траты на оборонку, одна из самых могущественных армий в мире действительно нуждается в серьезной модернизации. В парламентском отчете за 2024 год отрыто было указано, что Америка прямо сейчас не готова к серьезному, настоящему конфликту, то есть открытой войне, например, с Китаем.

"Согласно отчетам, всего за неделю конфликта с Китаем США могут исчерпать запасы ракет дальнего радиуса действия и противокорабельных ракет. Пентагону нужно без малого 12 лет, чтобы поставить первую версию новой системы вооружений", - заявили в эфире канала Fox.

"У американцев главная проблема – в стратегических ракетных войсках, потому что у них на земле "Минитмен-3" ракетный комплекс – ему лет 50 уже, он стоит в шахте, и вытаскивать из шахты эту ракеты опасно, они даже испытательные пуски этих ракет делают, со складов берут. Поэтому не факт, что эти ракеты взлетят, если потребуется. Они сейчас не могут нарабатывать оружейный уран – они закрыли заводы по производству оружейного урана где-то 30 лет тому назад", - объяснил Литовкин.

Кстати, Трамп то ли не знает о настоящем положение дел в оборонке США, то ли сознательно прикидывается, но даже выступая перед генералами, не постеснялся заявить, что американские подлодки – самые лучшие в мире.

Увы, но не все американское – самое лучшее и самое могучее. В реальности это наоборот. США надо напрячься, чтобы по качеству подводных лодок догнать, например, Россию, потому что это американские подводные лодки отстают аж на целое поколение.

Более того, американцы только этим летом похвастались, что наконец-то научились сбрасывать с дрона гранату. А учитывая, что современные войны – это войны БПЛА, Пентагон все высмеяли, и в итоге ведомство видео с успешным испытанием стыдливо удалило. Зато стоит признать, Вашингтон лучше всех ведет прокси-войны, то есть воюет на чужих территориях чужими руками. Например, как сейчас с Россией на Украине. И вот как раз на поддержку таких дистанционных войн работает весь американский ВПК, оружие продают так активно, что свои склады в прямом смысле слова стоят пустые. Это как раз сильно пугает настоящих американских генералов, которые были настолько шокированы спектаклем на сцене военной базы, что даже отказались аплодировать Трампу.

И хотя президент так и не сказал, с кем все же Америка готовится воевать, догадаться несложно: Китай и Россия всегда указываются в стратегии национальной обороны США как основная угроза.