Паленый алкоголь в России: с проблемой борются, но, кажется, не теми методами

Вот она - поллитровка. Та, что подешевле. Никаких акцизных марок нет. Кассовый чек тоже никто не выдал. Продавец сбежал через черный ход. Потом все ходил вокруг, не решаясь зайти внутрь. Прибывшие по вызову журналистов сотрудники полиции под прилавком нашли водку, что "подешевле". На витрине - товар подороже, но большинство - с поддельными акцизными марками. Вот надпись, что наклейка тем самым акцизом не является. С виду не отличишь и за подделку не привлечешь.

Всю подозрительную продукцию полицейские изъяли. Но на следующий день магазин со вкусным названием "Персик" вновь завлекал посетителей яркими витринами. Мужчина опять воспользовался отработанной схемой. Сбежал через черный ход. Витрины все так же сверкают алкоголем янтарного цвета и сомнительного происхождения. Вновь полиция. Вновь осмотр помещения. Стало понятно, как хозяева точки менее чем за сутки сумели восполнить потери из-за полицейской проверки. В подсобных помещениях - пятилитровые полные бутылки и канистры. По запаху похоже на коньяк. Только понятно - настоящий алкоголь так не продают и не изготавливают. В России ежегодно от подобного суррогата даже не слепнут, а гибнут сотни, если не тысячи.

У невестки Валентины Ершовой умер отец. По заключению судебной экспертизы - от отравления суррогатным алкоголем. Как установили оперативники, отраву разливали в обычной квартире в пятиэтажке в центре деревни Гостицы Ленинградской области. Адрес знала вся округа. Здесь можно было всегда, 24 часа в сутки купить бутылку прозрачной за сущие копейки. Подозреваемый - 79-летний мужчина. Однажды его уже привлекли за продажу алкоголя с рук к административной ответственности. Теперь от суррогата погибла в том числе его жена. Всего же от отравления метанолом только в Гостицах и соседнем городе Сланцы умерли как минимум 19 человек. Всего же за неделю жертвами паленки в Ленинградской области стали порядка сорока человек. Полицейские нашли склад, где опасный для жизни суррогат хранился и разливался.

"В кратчайшие сроки установлены и задержаны причастные к распространению напитка, содержащего метиловый спирт. Выявлены каналы оборота нелегальной продукции, изъято свыше 5000 литров опасного для жизни и здоровья алкоголя. Сотрудники ГУЭБиПК МВД России совместно с коллегами из полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области установили предполагаемый источник распространения некачественного алкоголя. Это коммерческая организация, расположенная в поселке Трубников Бор Тосненского района", - сообщили в МВД.

Такие выходящие из ряда вон трагедии происходят регулярно. Здесь эксперты отмечают: ни один из так называемых бутлегеров не преследует цели отравить до слепоты или смерти покупателя. Это как минимум экономически не выгодно. Однако метанол раз за разом появляется на точках, где, как говорят местные, "всегда брали - и все было нормально".

"Основа всей этой нелегальной продукции - это медицинский спирт. Им же либо подсунули, либо случайно продали метиловый спирт. Почему? Потому, что отличить чисто визуально метиловый спирт от этилового спирта не возможно. И второй вариант - жуткая конкурентная борьба. То есть одни гаражные псевдопроизводители подсунули другим", - говорит Максим Черниговский, доцент Президентской академии в Санкт-Петербурге.

От спиртосодержащей продукции "Мистер сидр" в 2023 году погибли 50 человек. 66 лишились здоровья. Как выяснилось в ходе расследования, метанол был похищен со склада вещдоков МВД в Самаре. Бывший полицейский Иван Гребенкин, которому доверили охрану, пустил на территорию сообщников - отца и сына Егоровых. Те думали, что воруют этанол. Взяли 6000 литров. Его купил предприниматель Артем Айрапетян и перепродал его Анару Гусейнову. Таким образом метанол оказался на производстве. Гусейнову дали 9 лет лишения свободы, Айрапетяну - 8. Гребенкина осудили на 3,5 года колонии общего режима, Егоровым дали 3 года 3 месяца и 3 с половиной года. По мнению многих, несоразмеримо мягкое наказание совершенному преступлению.

А эта история уже нынешнего лета произошла Сочи. За решеткой оказались продавцы продуктовой палатки на сочинском рынке "Казачий". Вместе с медом, орехами, соленьями и приправами торговали и так называемым домашним алкоголем, рюмка которого стала для многих последней в жизни. 250 рублей за литровую бутылку. 350 - за полторашку. Никаких этикеток и акцизов. Холодное домашнее вино у сочинских туристов всегда пользовалось популярностью. И цена - бросовая. Чуть подороже - уже якобы чача, виноградный самогон. Кадры бойкой торговли в Геленджике: прямо из багажника автомобиля предлагали чачу, настоянную на сливах и персиках, ля милых дам. И классическую - для мужчин. По сути, это просто спирт, вода и химический концентрат. Все смешивалось, и через минуту готовы полтора литра, например, домашнего вина. И люди верят из-за своей алкогольной безграмотности. К примеру, согласно опросу, только 28 процентов респондентов знают о полном запрете на торговлю алкоголем онлайн.

"Россия - это порядка 160 тысяч населенных пукнтов. В 70 тысячах населенных пунктов вообще отсутствует легальная продажа алкогольной продукции. То есть это сельская местность. А что пьют в сельской России? В лучшем случае - самогон. В худшем - вот эту гаражную дрянь", - продолжает Черниговский.

Как объясняют эксперты алкогольного рынка, это одна из причин, почему россияне покупают не в сетевых магазинах, а у бабушек из-под печки или в разливайках без акциза. Провести во все села необходимую для торговли алкоголям единую государственную автоматизированную информационную систему невозможно. И нерентабельно для предпринимателей. Потому что минимальная отпускная цена поллитровки водки - 349 рублей. Коньяка того же объема - 651 рубль. Бутылка же суррогата из гаража - 150 рублей. Самогонка - максимум рублей 100 за 0,5.

В борьбе с алкоголизацией населения пошли по принципу "полусухого" от Горбачева, когда под в принципе правильными лозунгами серьезно ограничили продажу огненной воды. Распространение самогоноварения, бодяженного спирта сомнительного происхождения тогда приобрело колоссальный размах. Пили все, что могли. Аптечные настойки, одеколон, антифризы. Сколько людей подкосила тогда борьба с пьянством, такой статистики до сих пор нет.

"Многие главы регионов искренне считают, что чем больше будет временных ограничений, тем меньше люди будут пить. На самом деле это глубочайшее заблуждение. То есть когда речь идет об избыточных ограничениях, меняется структура потребления. Люди меньше не пьют. А вот структура меняется. Легального алкоголя пьют меньше, а нелегального, соответственно, на этой базе начинают пить больше", - заключил Черниговский.

Эксперты утверждают: не теми методами борются с пьянством на Руси. Предлагают в том числе радикальные методы: сделать контроль за оборотом медицинского спирта и метилового, который необходим для промышленности, таким же, как и за спиртом этиловым. Проблема тогда уйдет сама собой. У бутлегеров просто не останется сырья для производства.