Президент России Владимир Путин вручил в пятницу, 3 октября, государственные награды наставникам и учителям, которые воспитали героев — участников специальной военной операции.

Российский лидер подчеркнул, обращаясь к педагогам, что их воспитанники достойно выдержали главный экзамен — на верность Отчизне. Бойцы СВО отстаивают национальные интересы и суверенитет нашего государства, напомнил Владимир Путин.

Также глава государства, которого цитирует пресс-служба Кремля, выразил убежденность в том, что ветераны спецоперации достойно справятся с работой на гражданском поприще.

Прежде Владимир Путин уже не раз подчеркивал, что участники специальной военной операции – наши подлинные народные герои. Вся страна гордится бойцами СВО, восхищается их смелостью и чтит подвиги.

Это признают и на Западе. Польский премьер-министр Дональд Туск отмечал, что "мы (Европа) намного больше них (России)", поскольку "наша популяция составляет почти 500 миллионов, мы намного богаче". Однако у России есть огромное преимущество — это ее ментальность и сила духа.