Пинчук осталась без денег и продает машину, а Чобанян наслаждается жизнью на Ибице: вот чем обернулся развод для звезд "Дома-2"

Звезды "Дома-2" Ира Пинчук и Арай Чобанян в сентябре получили свидетельство о разводе. Семья распалась после того, как мужчина попался на изменах.

Ира узнала о том, что муж ей не верен после празднования дня рождения. Это произошло еще в феврале. Пинчук закатила роскошную вечеринку и гуляла с друзьями два дня. А потом хакеры украли соцсети Чобаняна и слили все ее переписки в Сеть. Разразился скандал, Пинчук рыдала и говорила, что не знает, как ей жить.

Ира собрала подружек и улетела на Мальдивы, а после отправилась на шоу "Звезды в джунглях". Блогерство и свой магазин одежды звезда "Дома-2" забросила. Полгода она не могла взять себя в руки. Дошло до того, что Пинчук оказалась в клинике неврозов.

Только пройдя лечение, Ира снова вернулась к делам. И ужаснулась. Оказывается, денег практически не осталось. Пинчук была вынуждена переехать в дом подешевле и выставила на продажу свою любимую машину.

"Скажу честно, я ужас в каком минусе и продаю по максимальной скидке, так как обстоятельства вынуждают продать для того, чтобы приобрести что-то более нужное", — призналась Ира.

При этом у Арая дела идут в гору. Мужчина в сентябре съездил на Ибицу, где жил на яхте и развлекался круглосуточно. Вернувшись в Москву, он объявил, что решил купить себе люксовое авто, ведь прошлой его машине уже год, пора обновить.

Интересно, что летом Пинчук жаловалась, что муж не помогает ей с детьми. Мол, все траты и заботы легли на ее плечи. "Человек живет свою прекрасную свободную жизнь и нет никаких забот", — возмущалась Ира.