Зарубежные товары на российских маркетплейсах могут обложить налогом

Министерство финансов России предлагает установить налог на зарубежные товары на российских маркетплейсах. Соответствующая инициатива содержится в проекте поправок в Налоговый кодекс.

Как пишет RTVI, речь идет про поэтапное введение налога на добавленную стоимость (НДС) на зарубежные товары, продаваемые через маркетплейсы в России.

Если предлагаемые поправки примут, с 2027 года налог составит 5%, с 2028 года — 10%, с 2029 года — 15%, а к 2030 году достигнет 20%.

Платить такой налог, по задумке Минфина, должны будут иностранные продавцы и российские маркетплейсы, реализующие импортную продукцию.

Ранее сообщалось, что в России ужесточат контроль за маркетплейсами. Глава кабмина Михаил Мишустин обсуждал защиту отечественного рынка от контрафактных товаров и деятельность маркетплейсов во время встречи с руководителем Росаккредитации Дмитрием Вольвачем.

При этом маркетплейсы, как обещают власти, включат в перечень сайтов, доступных даже при ограничении мобильного интернета. Глава ведомства Максут Шадаев рассказал, что такой список будут актуализировать еженедельно.