Умерла народная артистка России Нина Гуляева

В Москве скончалась народная артистка России Нина Гуляева. Ей было 94 года. Трагические новости сообщил МХТ им. Чехова.

"Театр скорбит и выражает соболезнования Вячеславу Вячеславовичу Невинному, его семье и всем, кто знал и любил Нину Ивановну Гуляеву", - говорится на сайте МХТ им. Чехова.

Прощание с актрисой пройдет в ее родном театре. Дата гражданской панихиды будет объявлена позднее.

Нина Ивановна была старейшиной МХТ им. Чехова. Она сыграла больше 60 ролей. "Нина Ивановна была частью Художественного театра на протяжении большей половины его существования. Её уход - огромная потеря для нас", - отметили в МХТ им. Чехова.