Собянин: Новые образовательные курсы для ветеранов СВО запущены в Москве

В Москве запустили новые короткие образовательные курсы для ветеранов СВО, сообщил в своем канале Сергей Собянин.

Как объяснил мэр, это 15 практико-ориентированных программ в очном и дистанционном форматах длительностью от 8 до 20 часов, разработанные с учетом запросов и интересов москвичей-ветеранов.

Так, можно освоить, к примеру, 3D-печать, лазерную резку на станках с программным управлением, базовое техническое обслуживание автомобиля, а также познакомиться с основами предпринимательства.

Подробности - в посте мэра.