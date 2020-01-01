Цымбалюк-Романовская отмахнулась от неухоженной могилы Джигарханяна: "Причем здесь я"

3 октября Армену Джигарханяну исполнилось бы 90 лет. В последние годы жизни актер погряз в скандалах, связавшись с молоденькой пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской.

Артистка уверяет, что искренне любила Армена Борисовича. Но когда в день рождения Джигарханяна ей позвонили журналисты Teleprogramma.org, Виталина заявила, что не придет в памятный день на могилу бывшего мужа.

"Я не хочу об этом говорить. Причем здесь я… На кладбище не хожу, хотя вспоминаю", — призналась пианистка.

По словам Цымбалюк-Романовской, Джигарханян не любил свои дни рождения. Актер часто встречал праздник один. "Он дома сидел и закрывался. Поэтому если мы хотели отметить юбилей, он назначал какой-то другой день", — поделилась Виталина.

Напомним, Армен Джигарханян скончался 14 ноября 2020 года. Похоронили актера осенью 2020 года на Ваганьковском кладбище. Могила артиста расположена не на звездной аллее, а в глубине погоста, на 29 участке рядом. Так пожелал сам актер, указав в заведении, что хочет упокоиться рядом с дочерью.

К первой годовщине смерти мэтра на могиле установили памятник. Дизайн монумента вдохновлен ролью Армена Борисовича, которую тот исполнил в спектакле "Беседы с Сократом" на сцене Театра имени Маяковского.

Спустя пять лет после смерти Армена Борисовича его могилу навещают только самые преданные поклонники. Памятник явно нуждается в уборке, видно, что за лето его ни разу не вымыли, пыль и грязь плотно осели как на скульптуре, так и на плитке, которой отделана могила.

Учитывая, что сын Джигарханяна Степан живет в США, а его последняя возлюбленная Виталина Цымбалюк-Романовская отказывается приходить на могилу артиста, убираться там попросту некому.