Экс-сотрудница Первого канала Овсянникова* признана иноагентом

Министерство юстиции России опубликовало в пятницу, 3 октября, обновленный реестр иностранных агентов. Его пополнили три человека и один сетевой проект.

Как уточняется на официальном сайте Минюста, иноагентами признаны бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова*, бывший московский муниципальный депутат Мария Соленова*, режиссер и общественный деятель Григорий Амнуэль* и сетевой проект I NEWS*.

В октябре 2023 года суд приговорил Овсянникову* к 8,5 года колонии по уголовному делу о распространении фейков в отношении российской армии в ходе специальной военной операции. Приговор вынесен заочно, поскольку к этому времени экс-сотрудница Первого канала сбежала из России.

Соленова*, Амнуэль* и I NEWS* также распространяют заведомо ложную информацию о решениях и политике российских властей, выступают против СВО и участвуют в создании и распространении контента иноагентов.

Ранее заместитель российского министра юстиции Олег Свириденко заявил, что в России даже инопланетянина признают иностранным агентом, если он будет действовать против интересов нашего государства. Так он объяснил, для чего в российском законодательстве был расширен субъектный состав иностранных агентов.

* физическое или юридическое лицо, признанное в России иностранным агентом и внесенное в соответствующий реестр