Дочь Киркорова взболтнула лишнее про свою маму: певцу пришлось экстренно оправдываться

Филипп Киркоров скрывает личность матери своих детей. Известно, что Мартина и Аллу-Викторию выносила и родила сурмама, но что за женщина была донором яйцеклетки, — держится в тайне.

Ходили слухи, что Киркоров стал отцом благодаря близкой подруге Наталье Ефремовой. Но сам певец не раз эти домыслы опровергал. Однако на днях в своем блоге Алла-Виктория взболтнула лишнее, подтвердив многолетние догадки.

В соцсети появилось видео, в котором наследница Филиппа называет Наталью мамой. Ролик тут же стали активно обсуждать в фан-пабликах, пользователи Сети были уверены, что наконец-таки раскрыли одну из самых больших тайн Киркорова. А через пару часов видео исчезло.

В итоге певцу пришлось выкручиваться из неловкого положения. Филипп в беседе с Super.ru объяснил, что Алла-Виктория так обращается к Ефремовой, потому что та является ее крестной. "Это наша крестная. Она и обращается к ней как к крестной. А крестная как бывает? Крестная мама. Поэтому все правильно", — заявил исполнитель хита "Единственная".

Тогда у Киркорова поинтересовались, почему же то самое видео было удалено, раз в нем нет ничего секретного? Но комментировать этот момент артист не стал.