Выступление президента России Владимира Путина на заседании международного клуба "Валдай" и его ответы на вопросы по международной и внутренней повестке продемонстрировало тревожащую тенденцию в отношениях Москвы с Западом. Такую оценку дают в Германии.

Как пишет Berliner Zeitung, Владимир Путин был "снисходителен к Вашингтону, но жесток к Берлину" и явно дал понять, что отношения между Россией и Европой ухудшились.

В Германии также испугались "ядерных угроз" после слов Владимира Путина о последствиях попыток нанести России стратегическое поражение и о готовности дать ответ на агрессию.

Ранее в Европе уже не раз высказывали недовольство ухудшением отношений с Россией на фоне ее сближения с Соединенными Штатами. Президент Португалии Марселу Ребелу де Соуза жаловался на склонность американского президента Дональда Трампа налаживать диалог с российским лидером Владимиром Путиным, утверждая, что Трамп "объективно является советским, российским агентом".

При этом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявляла, что Североатлантическому альянсу и Евросоюзу, которые пытаются разглядеть источник агрессии на европейском континенте, нужно подойти к зеркалу и увидеть его там.