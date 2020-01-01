Стартовала восьмая Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце"

Всероссийская общественно-государственная инициатива "Горячее сердце" в восьмой раз открывает прием представлений на награждение граждан. Он продлится до 1 декабря.

Проект реализуется с 2013 года. Его основная цель – выражение признательности детям и молодежи в возрасте до 23 лет, которые проявили неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришли на помощь нуждающимся или преодолели трудные жизненные ситуации.

За семь лет проведения инициативы нагрудным знаком и символом "Горячее сердце" награждены 1020 лауреатов из Российской Федерации и зарубежных стран. В 2020 году в адрес оргкомитета поступило 793 представления из 85 субъектов Российской Федерации и 9 зарубежных стран. Лауреатами инициативы "Горячее сердце – 2020" с международным участием стали 175 человек (семеро из них посмертно) и 10 общественных организаций и объединений.

Ознакомиться с деталями проекта и подать заявку можно здесь.