ФАС предложила поднять тарифы на электроэнергию для населения на 11%

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) представила проект приказа, который устанавливает минимальные и максимальные уровни тарифов на электроэнергию в 2026 году.

Как сообщает РБК, тарифы на электричество в 2026 году повысят с 1 октября, при этом для большинства регионов рост составит 10,8–10,9%. Лишь в ЛНР и ДНР допускается увеличение сразу на 50%, хотя даже в этом случае счета за свет там останутся на уровне самых низких по стране — немногим более 2,8 рубля за кВт*ч.

Больше всего, в случае предлагаемого повышения тарифов, платить придется жителям Чукотки (около 12,6 рубля за кВт*ч), Подмосковья (около 9,1 рубля за кВт*ч) и Москвы (около 8,7 рубля за кВт*ч).

Антимонопольщики подчеркивают, что предлагаемое повышение тарифов соответствует индексу роста цен на электроэнергию по всем регионам России, предусмотренному в прогнозе Минэкономразвития.

Ранее Министерство экономического развития России обнародовало уточненный прогноз по индексации платежей за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) — показатели увеличились практически вдвое, начиная с 2026 года.

Член профильного думского комитета Госдумы Александр Якубовский напомнил, что россияне вправе сэкономить на оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства в случае отсутствия в течение пяти суток подряд в жилом помещении. Для этого нужно представить в управляющую компанию, ТСЖ или ресурсоснабжающую организацию заявление и подтверждающие документы.