Семенович съехала из дома, в котором жила с женатым женихом

Анна Семенович собрала все свои вещи и оставила дом, который все лето делила со своим возлюбленным Денисом Шреером. Бывшая солистка "Блестящих" вернулась в московскую квартиру.

"Мои дорогие, вот так началось мое утро — на коробках. Диван уже утащили. Короче, мы переезжаем", — поделилась Семенович на своей странице в соцсети.

Из загородного дома паре пришлось съехать из-за работы. Первое время певице жить вдали от суеты даже нравилось. Она часто записывала видео из двора и хвасталась, что может выпить чашечку кофе на свежем воздухе.

Но Анне было очень неудобно ездить каждое утро в город, большая часть времени уходила на дорогу из-за пробок. Певица и ее жених решили, что сделают в квартире ремонт и осенью вернутся в столицу.

Напомним, Анна Семенович и Денис Шреер назначили дату свадьбы. Как призналась певица, торжество пройдет в 2026 году. А до бракосочетания паре предстоит решить непростой вопрос — где жить, в квартире или в загородном доме.

Свадьба Семенович откладывается почти на год из-за формальности. Дело в том, что ее жених Денис до сих пор не разведен официально, так как процесс расторжения брака в Германии очень долгий.