В ближайшем окружении президента США Дональда Трампа отмечается резкое изменение позиции по вопросу предоставления Украине разведданных для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре России. Об этом рассказали информированные источники.

Как пишет Financial Times, компетентные американские ведомства по поручению Трампа начали подготовку к обмену разведывательной информацией с Киевом.

Окончательное официальное решение по этому вопросу пока не объявлено, уточняет издание. При этом Трамп по-прежнему выступает против использования средств налогоплательщиков США для помощи киевскому режиму.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на заседании международного клуба "Валдай", рассказал, что во время встречи с Трампом на Аляске говорили "о возможностях и способах урегулирования украинского кризиса". При этом Путин отмечал, что его американский коллега "любит эпатировать немножко, мы все это видим и оценили".

Германские журналисты пишут, что Владимир Путин был "снисходителен к Вашингтону, но жесток к Берлину" и явно дал понять, что отношения между Россией и Европой ухудшились.