Гидрометцентр призвал не думать о переобувке автомобилей в Москве до 20 октября

Московским автомобилистам пока преждевременно задумываться над заменой летнее резины на зимнюю. Об этом рассказал в пятницу, 3 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что менять летнюю резину на зимнюю необходимо при устойчивом снижении среднесуточной температуры воздуха ниже пяти-семи градусов. Пока этот показатель не достигнут.

Опираясь на прогнозы погоды для Москвы и Подмосковья, Вильфанд уточнил, что примерно до 20 октября рано задумываться о смене автомобильных шин в Москве. После этой даты "следует внимательно прислушиваться к прогнозам Гидрометцентра", сообщает ТАСС.

Ранее главный специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова отмечала, что первую половину октября в Москве и Московской области можно назвать периодом настоящей золотой осени, когда и солнце еще порадует, и морозов не будет.

При этом Гидрометцентр предупредил, что предстоящая зима на большей части территории России будет значительно холоднее, чем годом ранее. На большей части европейской территории страны, в центральных и южных регионах Уральского и Сибирского федеральных округов январь 2026 года ожидается гораздо более морозным.