Энрике Иглесиас показал свою любимую женщину, и народ ахнул: это не Курникова

Энрике Иглесиас и Анна Курникова — одна из самых красивых и крепких пар в шоу-бизнесе. Теннисистка родила испанскому красавцу троих детей. Близнецам Николасу и Люси исполнилось по 7 лет, а малышке Мэри — 5 лет. По слухам, скоро Анна станет мамой в четвертый раз. Но, как выяснилось, на первом месте у певца совсем другая женщина.

Самой любимой для артиста является вовсе не его спутница, а мама Исабель Прейслер. Энрике опубликовал на своей странице в соцсети архивный снимок. На фото он запечатлен еще совсем мальчишкой в компании матери-красавицы. Таким образом артист отметил важный момент в жизни мамы. Она издала свои мемуары.

"Поздравляю маму с автобиографией. Какая невероятная жизнь", — выразил восхищение успехами 74-летней Исабель гордый сын.

Прейслер, которая не только являлась успешной моделью, но и построила карьеру в журналистике, было о чем написать. Исабель прожила невероятную жизнь: брак красавицы с неисправимым ходоком Хулио Иглесиасом продержался семь лет и закончился по ее инициативе. Ни для кого не было секретом, что артист, которого боготворили миллионы, просто не мог существовать без романов на стороне. А Исабель не стала прощать мужа. Книга наверняка прольет свет на ее непростые отношения с отцом Энрике.

Поклонники Иглесиаса присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что свою красоту певец унаследовал от мамы. "Ах, какая роскошная женщина!"; "Энрике — ваша мама настоящая дива"; "Вот в кого на самом деле пошел Энрике"; "Невероятная женщина — талантливая, неотразимая", — пишут артисту пользователи Сети.