Старший сержант Метельский спас сослуживцев в зоне СВО

Старший сержант Павел Метельский, действуя в составе мотострелкового батальона, подвозил к линии боевого соприкосновения штурмовые группы, продовольствие и участвовал в эвакуации пострадавших в госпиталь. Несмотря на артиллерийские и танковые обстрелы, а также вражеские атаки беспилотников, он смог вывезти из-под огня более ста раненых сослуживцев. Их жизни были спасены.

Ефрейтор Владислав Леонтьев, действуя в составе отделения артиллерийской разведки, обнаружил скрытую вражескую позицию и грамотно скорректировал огонь наших военнослужащих по цели. В результате установка ВСУ была уничтожена, сообщает "ТВ Центр".