В ночь на 4 октября в 11 регионах России сбиты 117 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 117 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись 11 регионов и акватория Чёрного моря. ПВО отработало в Крыму, Брянской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Воронежской, Белгородской, Ленинградской, Калужской, Новгородской и Смоленской областях.

В Киришах Ленинградской области после атаки БПЛА возник пожар на промышленном предприятии. Возгорание было оперативно ликвидировано, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

В Воронежской области при падении обломков дронов повреждена кровля и выбито несколько стёкол в промышленном здании, сообщил глава региона Александр Гусев.