Российские военные в зоне СВО уверенно атакуют врага, отбрасывая неонацистов всё дальше на запад; наносят поражение инфраструктуре ВСУ на передовой и в тылу.

С воздуха противника громит армейская авиация. Экипаж сверхзвукового истребителя Су-34 уничтожил скопление бронетехники и личного состава боевиков на переднем крае.

Прицельно атакуют укрепрайоны ВСУ на подступах к Красноармейску операторы ударных дронов. Первым сбросом противника вынуждают покинуть укрытие, последующими полностью уничтожают опорник, отрывая дорогу пехоте, сообщает "ТВ Центр".