Власти Крыма пообещали справиться с дефицитом топлива до конца октября

Власти Крыма проконсультировались по вопросу обеспечения топливом с вице-премьером Александром Новаком и министром энергетики России Сергеем Цивилевым. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов.

Как написал Аксенов в своем Telegram-канале, было принято решение об урегулировании ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях Крыма в три этапа.

До 10 октября количество АЗС, на которых топливо имеется в свободной продаже, и норматив продажи топлива не более 20 литров в одни руки в сутки сохранятся. С 20 октября количество таких заправок дополнительно возрастет. Полностью потребность региона в светлых нефтепродуктах должна быть покрыта к концу месяца.

Аксенов заявил, что этот план выверен и согласован с федеральными органами власти. Крымчан просят набраться терпения.

25 сентября глава республики Сергей Аксенов уверял, что в течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки АИ-92 на заправках Крыма. Он объяснял перебои с топливом в Крыму снижением объемов производства на нефтеперерабатывающих заводах России.

Зампред правительства Александр Новак, курирующий в кабмине топливно-энергетический комплекс, подчеркивал, что ситуация с обеспеченностью россиян топливом "абсолютно контролируемая", а Министерство энергетики России "активно работает" со всеми субъектами Федерации.