ЦБ назвал десять самых распространенных фраз мошенников

Чтобы не пасть жертвой мошенников, важно придерживаться определенных правил. Об этом напомнили в пятницу, 3 октября, в Банке России.
Регулятор подчеркнул в своем Telegram-канале, что нужно никому не сообщать свои личные и финансовые данные, не вводить их на сомнительных сайтах, не переходить по ссылкам из подозрительных электронных писем или SMS-сообщений.
Телефонные мошенники используют в разговорах с потенциальными жертвами определенные слова и их комбинации. Центробанк перечислил фразы, которые должны насторожить и заставить прервать разговор:
В мессенджерах злоумышленники часто пишут следующие фразы:
Ранее в МВД предупредили, что мошенники используют схему выманивания личных данных и средств у россиян под предлогом голосового подтверждения номера паспорта. В действительности такая процедура в государственной системе услуг не предусмотрена.
Также в специализированном управлении Министерства внутренних дел подчеркивали, что публикация своих данных в интернете может дать злоумышленникам основу для создания так называемого цифрового двойника — его могут использовать в мошеннических схемах.