ЦБ назвал десять самых распространенных фраз мошенников

Чтобы не пасть жертвой мошенников, важно придерживаться определенных правил. Об этом напомнили в пятницу, 3 октября, в Банке России.

Регулятор подчеркнул в своем Telegram-канале, что нужно никому не сообщать свои личные и финансовые данные, не вводить их на сомнительных сайтах, не переходить по ссылкам из подозрительных электронных писем или SMS-сообщений.

Телефонные мошенники используют в разговорах с потенциальными жертвами определенные слова и их комбинации. Центробанк перечислил фразы, которые должны насторожить и заставить прервать разговор:

"Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора"

"Финансирование запрещенной (экстремистской) организации"

"Звоню по поводу удаленной работы"

"Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступило заказное письмо (посылка)"

"На ваших банковских счетах обнаружены неучтенные средства"

"Необходимо задекларировать денежные средства и ценности"

"Ваш аккаунт на портале "Госуслуги" взломан, неизвестные пытаются получить доступ к вашей учетной записи".

В мессенджерах злоумышленники часто пишут следующие фразы:

"Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки"

"Это ты на фото?"

"Оплатите имеющуюся задолженность, штраф".

Ранее в МВД предупредили, что мошенники используют схему выманивания личных данных и средств у россиян под предлогом голосового подтверждения номера паспорта. В действительности такая процедура в государственной системе услуг не предусмотрена.

Также в специализированном управлении Министерства внутренних дел подчеркивали, что публикация своих данных в интернете может дать злоумышленникам основу для создания так называемого цифрового двойника — его могут использовать в мошеннических схемах.