В США 1,3 млн военных остались без денег из-за шатдауна

Около 1,3 миллиона американских военных вынуждены нести службу без оплаты труда из-за шатдауна правительства. Об этом рассказала в пятницу, 3 октября, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

Как призналась чиновница, из-за финансовых проблем в Соединенных Штатах пострадали "1,3 миллиона мужчин и женщин в американской армии, флоте, Военно-воздушных силах, Корпусе морской пехоты, Береговой охране и Космических войсках, которые с честью несут службу и рискуют своей жизнью, защищая нас, не получают зарплату".

Левитт рассказала, что некоторые военные, оставшись без денег, уже обращаются с просьбой помочь им продовольствием.

При этом в Белом доме с оптимизмом смотрят на ситуацию и надеются, что в самом скором времени Конгресс США сумеет принять резолюцию о продолжении финансирования правительства, прекратив шатдаун, сообщает РИА Новости.

Ранее спикер Палаты представителей американского парламента Майк Джонсон заявил, что у главы государства Дональда Трампа есть "законные полномочия" уволить тысячи государственных служащих и чиновников, чтобы сэкономить бюджетные средства во время шатдауна.

Депутат Госдумы Михаил Делягин отмечал, что происходящему в Соединенных Штатах не нужно придавать особое значение — это всего лишь "очень удобный способ сократить штат".