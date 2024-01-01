Минимальную пенсию в России предложили поднять до 35 тысяч рублей

В России необходимо увеличить минимальный размер пенсии по старости до 35 тысяч рублей, чтобы поднять уровень жизни людей "серебряного возраста". Такое мнение высказал в пятницу, 3 октября, депутат Мособлдумы и экономист Анатолий Никитин.

Как пояснил парламентарий, такой шаг не только поможет пожилым россиянам "легче справляться с финансовым бременем, отказаться от работы после выхода на пенсию".

Наряду с этим "экономика получит подпитку: вырастет спрос, а за ним и предложение". Кроме того, можно рассчитывать на улучшение демографической ситуации, ведь "высвобожденное от работы время пенсионеры смогут посвящать внукам, передавать и прививать традиционные ценности", подчеркнул Никитин.

Государственные расходы на реализацию своего предложения депутат оценил в 5,43 триллиона рублей ежегодно. Эти деньги, как полагает эксперт, можно найти, если провести ревизию работы Социального фонда России и оптимизировать его работу. Никитин напомнил, что в 2024 году бюджет Соцфонда был исполнен с профицитом почти в 555 миллиардов рублей, пишет "Газета.ру".

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что по всей России необходимо повысить пенсии до двух минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), который в 2025 году составляет 22 440 рублей. Парламентарий посетовал на то, что "с пенсиями в стране вообще чехарда — в одних регионах выше, в других ниже".

Тем временем Министерство труда объявило, что пенсии в России проиндексируют с 1 января 2026 года на уровень выше инфляции — на 7,6%. Ведомство подсчитало, что средний размер выплат увеличится почти на две тысячи рублей — до 27,1 тысячи.