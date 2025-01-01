Собянин поздравил московских педагогов с победой во всероссийских конкурсах

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил столичных педагогов с победой во всероссийских профессиональных конкурсах.

"Поздравляю московских педагогов с победой во всероссийских профессиональных конкурсах! Лучшим воспитателем России признана Елизавета Богатырева. Она работает в детском саду школы №236 имени Героя Советского Союза Щедрина. Елизавета дважды побеждала в городском конкурсе "Педагоги года Москвы", а в прошлом году выиграла международный конкурс имени Выготского. На всероссийском конкурсе Елизавета представила авторскую разработку – "Альбом эмоций книжных героев". Он помогает малышам разбираться в эмоциях и мотивах поведения персонажей. Приятно отметить, что Елизавета – воспитанница столичной системы образования. Она окончила педколледж №10 и бакалавриат Московского городского педуниверситета. Сейчас учится там же, в магистратуре", – написал Собянин в своем канале.

Мэр подчеркнул, что абсолютным победителем всероссийского конкурса профессионального мастерства "Учитель-дефектолог России – 2025" в номинации "Дефектолог года" стала Анна Александрова из школы №1542. Она представила свои алгоритмы и наглядные пособия по математике для школьников с особыми возможностями здоровья. Анна продолжает семейную династию педагогов, общий стаж которой – 142 года. Свою миссию она видит в том, чтобы раскрывать способности каждого ребенка.

"Дорогие педагоги, вы – гордость Москвы. Я уверен, что ваши воспитанники получают лучший старт в жизнь", – заключил Собянин.