Пожаловавшийся на крошечную пенсию Юрий Лоза раскрыл, сколько на самом деле зарабатывает с каждого выступления

Певец Юрий Лоза в недавнем интервью рассказал, что одной пенсии ему не хватает на жизнь. Артист получает всего 16 тысяч рублей.

"За то, что я артист и у меня есть лишний доход за песни, авторские права, из моей пенсии убрали доплату москвича. Теперь я получаю всего 16 тысяч рублей", — сетовал Лоза.

Исполнитель хита "Девочка в баре" признался, что из-за нехватки денег ему приходится чаще соглашаться на частные выступления. По словам музыканта, многие артисты сталкиваются с подобным.

Слова Лозы прокомментировал продюсер Сергей Дворцов. Музыкальный деятель заявил, что певец прибедняется. Мол, да, пенсия маленькая, но он зарабатывает на частных мероприятиях от 1,5 до 2 миллионов рублей.

Артист, услышав о таких суммах, опешил. Лоза уверяет, что не получает таких денег. Да и откуда взяться таким гонорарам, когда он поет в крошечных городах для обычных людей.

"В бард-кафе, где люди берут одно пиво на весь вечер, ни о каких миллионах разговор не идет. Но если работа на мероприятии, которое устраивают обеспеченные люди на краю географии, то она и оплачиваться должна соответствующе", — отметил певец в беседе с порталом "Страсти".

Лоза уверяет, что ему не так важно, где именно выступать: на роскошных корпоративах или бард-фестивалях. Главное, чтобы слушатели давали позитивный отклик.