Белый дом высказался о "маневрах" ВМФ России близ стран НАТО

Американские власти воспринимают сообщения о предполагаемых маневрах российских кораблей вблизи берегов стран НАТО крайне серьезно. Такое заявление сделала в пятницу, 3 октября, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

У чиновницы поинтересовались отношением Соединенных Штатов к возможным "провокациям" со стороны российского флота, в том числе во время саммита Евросоюза в Копенгагене.

Левитт заверила, что "это вопрос, который администрация воспринимает очень серьезно, мы постоянно мониторим ситуацию". Американский Совет нацбезопасности "находится в непрерывной связи с нашими союзниками по НАТО, президент также регулярно разговаривает с ними" (цитаты по РИА Новости).

Ранее российский лидер Владимир Путин в ответ на вопрос о ядерных испытаниях, которые готовят некие страны, предупредил, что Россия все видит и сделает то же самое. Также политик подчеркнул, что у России могут появиться и новые системы вооружения вслед за "Орешником".

Тем временем в США заговорили о переменах в ближайшем окружении президента Дональда Трампа в отношении России и Украины. Источники утверждают, что компетентные американские ведомства по поручению Трампа начали подготовку к обмену разведывательной информацией с Киевом.