Euroclear призвал соблюдать закон в отношении российских активов

В бельгийском депозитарии Euroclear, который хранит замороженные в рамках санкций российские активы, призывает Еврокомиссию соблюдать международное право, рассматривая варианты использования этих средств.

Как заявил представитель депозитария в комментарии РИА Новости, "должны соблюдаться принципы неприкосновенности собственности государств и права собственности".

Незаконное использование замороженных активов российского Центрального банка подорвет доверие к финансовой системе в целом и к Euroclear в частности, подчеркнули в депозитарии.

Однако пока конкретных предложений от Еврокомиссии по использованию российских активов в Euroclear не поступало, подчеркнул собеседник агентства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что ЕС в своем желании конфисковать российские замороженные активы действует как банда грабителей. При этом "кто-то стоит на шухере", кто-то грабит, а кто-то, как Бельгия, требует поделить на всех ответственность за преступление.

Испугались последствий и власти Франции. Вслед за Бельгией, предупредившей об угрозе расшатывания глобальной финансовой системы, французский президент Эммануэль Макрон заявил, что "когда активы замораживаются, нужно уважать международное право".