Жене пришлось оправдываться после заявления 85-летнего Эммануила Виторгана о расставании

Эммануил Виторган накануне вышел в Сеть с важным заявлением. Артист сообщил, что снова находится в поисках надежной женщины — его дочкам понадобилась новая няня.

По словам актера, помощница семьи, которая несколько лет приглядывала за Этель и Кларой, уволилась, а подобрать ей замену оказалось очень трудно.

"Друзья, может, кто-то знает нормальную няню? Несколько лет у нас была замечательная няня, Марьям Пашаева! Чистота, уход, прекрасно относилась к нашим детям… С болью в сердце пришлось расстаться", — написал Эммануил Гедеонович на своей странице в соцсети.

Народ тут заподозрил неладное. В фан-пабликах припомнили, что еще летом Виторган искал няню. И тогда вскрылась некрасивая история. Артист попытался найти помощницу в Юрмале, которая бы присмотрела за детьми до осени, но Виторгана и его жену обвинили в хамском отношении к персоналу. Николь Кононова публично заявила, что в прошлом году присматривала за дочками артиста, но не продержалась в знаменитом семействе и неделю. По ее словам, маленькие дети вели себя плохо и бросали в нее грязное белье со словами: "Убери, прислуга".

Старый скандал едва не разгорелся с новой силой. Но жена актера вышла на связь с журналистами URA.RU и объяснила, что происходит в ее доме. По словам Ирины Млодик, с помощницей они расстались, потому что пришло время, она работает только с маленьким детьми, а девочки уже ходят в школу — одна в первый класс, а вторая в подготовительный.

"Мы ищем совершенно разных нянь, никто никуда не сбегал. Искали летом в Юрмале на лето. В Москве у нас была няня четыре года, но мы расстались с ней, потому что в школу идет ребенок. Была очень хорошая няня! Но сейчас нужна с педагогическим образованием. У нас в Москве было всего две няни", — пояснила Ирина.