За ночь над Россией сбили 117 вражеских дронов

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ 4 октября.

27 БПЛА – над территорией Брянской области, 16 БПЛА – над территорией Волгоградской области, по 15 БПЛА - над территориями Курской области и Крыма, 11 БПЛА – над территорией Ростовской области, 10 БПЛА – над территорией Воронежской области, 8 БПЛА – над территорией Белгородской области, 6 БПЛА – над территорией Ленинградской области, 4 БПЛА – над территорией Калужской области, по 2 БПЛА – над территориями Новгородской области и над акваторией Черного моря и 1 БПЛА – над территорией Смоленской области.