ХАМАС уступил Трампу и согласился освободить заложников

ХАМАС согласился освободить всех израильских заложников и вернуть тела погибших. Палестинское движение приняло план урегулирования конфликта, предложенный Дональдом Трампом.

Положительно отреагировали в группировке и на предложение передать управление Газой независимому органу власти. Остальные пункты, в том числе, разоружение ХАМАС предстоит рассмотреть, детали обсудят посредники, сообщает "ТВ Центр".

Глава Белого дома выразил уверенность, что движение настроено на продолжительный мир, а чтобы обеспечить безопасное освобождение заложников Израилю нужно немедленно остановить удары по сектору Газа. Сообщается, что ЦАХАЛ уже получил приказ остановить наступление и занять оборонительные позиции.