В Болгарии назвали число погибших от разрушительного наводнения

По меньшей мере, три человека погибли в Болгарии в результате наводнения после проливных дождей. Непогода накрыла Черноморское побережье, больше всего пострадал курортный комплекс Елените.

Стихия оставила после себя размытые дороги и вырванные с корнем деревья. Десятки автомобилей унесло бурными потоками. Спасатели эвакуировали несколько туристов.

В регионе продолжаются поисковые работы. Есть данные, что пострадавшие заблокированы в зданиях. В зону бедствия направили тяжёлую технику. Прогноз погоды пока не радует: в ближайшие сутки дожди продолжатся, сообщает "ТВ Центр".