Путин поздравил Космические войска России с праздником

Владимир Путин поздравил командование, личный состав и ветеранов Космических войск России с праздником. День Космических войск отмечается 4 октября.

Президент отметил, что в Космических войсках бережно хранят и развивает славные традиции своих предшественников.

Уверен, что вы и впредь будете твёрдо стоять на страже стратегических интересов нашего государства, вносить значимый вклад в реализацию национальной космической программы, обеспечение обороноспособности Родины.

Космические войска входят в состав Воздушно-космических сил России. Они включают в себя воинские части космодрома Плесецк и 15-ю армию ВКС особого назначения. Войска наблюдают за обстановкой в космическом пространстве и выявляют возможные угрозы в космосе и из него.

День Космических войск приурочен ко дню запуска первого искусственного спутника Земли, открывшего в 1957 году летопись военной и гражданской космонавтики. Запуск "Спутника-1" стал началом новой эры политических, военных, технологических и научных разработок.