Сотни мощных взрывов прогремели поздним вечером и ночью в тыловых районах Украины. Пожары вспыхнули в Чернигове, там уничтожены электростанции, которые обеспечивали работу заводов ВПК. Практически во всех районах города наблюдается сильное задымление.

Возгорания также зафиксированы в Краматорске. Там целью стала местная ТЭЦ. А в соседнем Славянске поражены здания, в которых укрывались западные наёмники. Как неоднократно подчёркивали в Минобороны, военные объекты противника ликвидируют в ответ на удары по российской энергоинфраструктуре.

На линии соприкосновения - самый горячий участок сегодня в Красноармейске. Сегодня Минобороны опубликовало кадры штурма крупного опорного пункта на подступах к городу. Под прикрытием артиллерии и беспилотников штурмовые группы прорвались в окопы врага и успешно ликвидировали десятки неонацистов.

Активное наступление идёт в Днепропетровской области. У посёлка Вишнёвое уничтожены блиндажи и позиции гаубиц противника. Киевским боевикам не позволили провести ротацию, сообщает "ТВ Центр".