Шансы на то, что Киев получит крылатые ракеты Tomahawk минимальны, пишет American Conservative. По мнению экспертов издания, администрация президента Трампа считает передачу дальнобойного оружия ВСУ потенциальной красной линией, которая может втянуть США в прямой конфликт с Россией.

На этом фоне в Европе руководители стран участниц НАТО старательно раздувают русофобские настроения, продолжая запугивать собственное население мифической угрозой с Востока. За минувшие сутки из-за угрозы дронов аэропорт Мюнхена закрывали дважды. Полиция и спецслужбы осмотрели каждый сантиметр в окрестностях воздушной гавани. Однако министру внутренних дел Германии, появившемуся перед журналистами, сказать по сути было нечего – он не знает, чьи это были беспилотники.

Всё это уже напоминает паранойю, охватившую европейские страны. Причём, список заболевших продолжает расширяться. К Румынии, Польше, Бельгии, Норвегии, Дании и Германии добавилась Чехия. После звонка неизвестного, который сообщил о группе дронов, летящих в сторону аэропорта Праги, по тревоге были подняты спецназ и авиация.

Эксперты называют истерику с мифическими беспилотниками в европейских городах неким элементом психологической подготовки к отправке военных на украинские фронты.