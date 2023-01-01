Трамп остановил войну на Ближнем Востоке. Но есть нюанс

Представители движения ХАМАС заявили, что готовы принять мирный план Трампа. Ультиматум американского президента, кажется, подействовал. Палестинское движение готово освободить всех пленённых 7 октября 2023 года израильских заложников. Готовы также передать Тель-Авиву тела погибших. Дональд Трамп уже выступил с официальным заявлением:

"Это особенный день, возможно, даже беспрецедентный во многих отношениях. Спасибо всем вам и всем тем великим странам, которые помогли уладить войну на Ближнем востоке. Я с нетерпением жду, когда заложники вернутся домой".

В ХАМАС также готовы к немедленным переговорам с властями Израиля и даже согласны отойти от власти и передать управление Газой независимому органу под руководством палестинской администрации. Что ждёт анклав в будущем - пока остаётся под большим вопросом. Руководители движения продолжают настаивать на необходимости соблюдения гражданских прав жителей анклава. Заложников они отпустят, но только в случае соблюдения Тель-Авивом всех условий на местах.

В канцелярии премьер-министра Израиля объявили о готовности незамедлительно принять всех заложников. Для реализации первой фазы плана Трампа ЦАХАЛ перевёл в боевую готовность все вооружённые силы. Тель-Авив хоть и отнёсся к предложению ХАМАС скептически, пока вынужден исполнять приказ Вашингтона о запрете нанесения ударов по сектору Газа.

Впрочем, многие эксперты полагают: говорить о полной стабилизации ситуации пока очень рано. Журналисты американской Wall Street Journal пообщались с чиновниками из арабских стран-посредников в урегулировании конфликта и уверены: у ХАМАС нет единого мнения ни по условиям освобождения заложников, ни по вопросу разоружения, которого требует Израиль и Запад. Командиры движения в Газе всерьёз опасаются, что сделку могут сорвать наиболее радикальные их члены. На протяжении последних нескольких часов в анклаве действует режим тишины. Операция по зачистке Палестины приостановлена, огонь прекращён.