США начали войну с наркоторговцами у берегов Венесуэлы

США потопили судно у берегов Венесуэлы. Как утверждает глава Пентагона, катер перевозил наркотики, а на его борту находились члены картеля. Все четверо погибли. В сентябре жертвами аналогичных нападений стали около 20-ти человек.

По информации СМИ, Пентагон готов атаковать объекты незаконной торговли на территории Венесуэлы, якобы потому, что сама она не справляется с наркотрафиком. Под этим предлогом США наращивают военное присутствие. В регион направили атомную подводную лодку, корабли и самолёты.

Этих сил, как пишет пресса, достаточно для захвата ключевых стратегических объектов Венесуэлы. В ответ президент Николас Мадуро привел вооружённые силы в состояние боевой готовности. Он заявил, что американцы хотят сменить власть в его стране, и пообещал сохранить суверенитет, сообщает "ТВ Центр".