В Москве наградили лауреатов премии "В кадре"

Лауреатов и победителей премии правительства Москвы в сфере управления персоналом "В кадре" наградили в столице. Торжественная церемония прошла на площадке "Синема Парк Мосфильм".

Премия учреждена по решению мэра Сергея Собянина с целью поддержать организации, ориентированные на развитие своих сотрудников. В этом году на конкурс поступили заявки от команд из 47 регионов страны.

Эксперты отобрали 60 финалистов, которые претендовали на победу в трёх категориях: федерация, регион и столица. В итоге 12 из них стали лучшими, 24 лауреата заняли второе и третье место, сообщает "ТВ Центр".