Регбийный клуб "Фили" получил домашнюю площадку в Москве

Современная спортивная арена с профессиональным покрытием, стационарные ворота и вместительная трибуна с навесом. На западе Москвы открылся новый стадион для игры в регби. Он станет домашней площадкой для клуба "Фили" и позволит проводить соревнования самого высокого уровня.

На поле ещё нет спортсменов и судей. Первый свисток прозвучит только через несколько дней. А на трибунах нового регбийного стадиона в Филёвском парке уже десятки людей. Каждый хочет в деталях рассмотреть современную арену. Это, конечно, не только местные жители, но и спортсмены-профессионалы.

Раньше, когда газон был естественным, после каждой зимы его приходилось восстанавливать. Теперь рытвины и вытоптанная трава - в прошлом. А значит риск травм на играх и тренировках станет меньше. Раньше профессионалы только могли мечтать о таком.

Поле размером 120 на 80 метров, стационарные регбийные ворота, освещение для проведения игр в вечернее время, а ещё, конечно, трибуны на семьсот с лишним мест. Все построено в строгом соответствии с международными требованиями. Новый стадион сможет принимать матчи любого масштаба. Он станет домом для регбийного клуба "Фили".

Иван Лыско, генеральный директор регбийного клуба "Фили": "Чтобы регби становился популярнее, нужно место, где играть. Инфраструктура - это один из фундаментов развития любого вида спорта, поэтому, если нет места, где заниматься, то тяжело набирать детей, тяжело проводить соревнования. Для Москвы появления этого стадиона станет местом, где можно развивать этот вид спорта".

И сегодня стадион - только один из этапов спортивного развития района Фили. Здесь планируют построить многофункциональный кластер. Он будет включать универсальную арену для гандбола и других видов спорта на пять тысяч зрителей. У Москвы появится ещё больше возможностей для проведения соревнований на самом высоком уровне. Впрочем, доступ к спортивной инфраструктуре получат не только профессионалы, но и все жители Москвы.