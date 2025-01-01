В Москве завершился финал чемпионата "Абилимпикс-2025"

Свыше 150 человек вышли в финал московского чемпионата по профессиональному мастерству "Абилимпикс". Это конкурс, помогающий людям с особенностями здоровья в построении карьеры.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в этом году в соревновании участвовали более девятисот претендентов: школьники, студенты и взрослые специалисты. Среди них были и ветераны СВО, которые показали навыки в управлении дронами, фотосъёмке и ресторанном сервисе.

Всего было представлено 65 профессиональных компетенций, связанных с IT и сферой услуг, а также промышленностью, медициной и образованием. Мастерство конкурсантов оценивали эксперты из ведущих московских компаний. Победители будут представлять столицу на всероссийских соревнованиях, которые стартуют 30 октября.