Уфимская пенсионерка превратила квартиру в свалку и чуть не погибла

"Синдром Плюшкина" чуть не стоил жизни уфимской пенсионерке. Её завалило мусором в собственном доме. Да так, что женщина не смогла выбраться. Крики о помощи услышали соседи. Спасатели вскрыли дверь и не смогли продвинуться дальше. Путь преграждали горы хлама.

Из-за нехорошей квартиры в подъезде стоит невыносимый запах и живут полчища клопов и тараканов. Другие жильцы мучаются годами. За дело взялись судебные приставы. Они исполнили решение суда и вызвали спасателей, сотрудников ЖЭУ, местную администрацию. Пришлось привлечь даже тяжёлую спецтехнику.

Сотрудникам МЧС пришлось вызволять пенсионерку, застрявшую в мусоре. Как только она начала свободно дышать, тут же опять схватилась за хлам. Понять Людмилу Дремову обычному, среднестатистическому гражданину сложно. Как Людмила передвигалась по собственной двушке - загадка. Туда сейчас молодым и сильным специалистам даже через окно невозможно зайти.

С физической подготовкой у пенсионерки, похоже, всё хорошо. Как и с уверенностью в собственной правоте. Измученные соседи не верят в своё счастье. Надеются, что в доме наконец-то воцарятся мир, покой и элементарные санитарно-гигиенические условия.