На юго-западе Москвы возводят три православных храма

В департаменте градостроительной политики Москвы прошло совещание по возведению православных церквей на юго-западе столицы. В заседании принял участие советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

В настоящее время в округе строят три храма. Один из них находится в Южном Бутове, его возводят в честь священномученика Серафима, митрополита Петроградского. Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время. Завершаются отделочные работы и монтаж оборудования.

Храм священномученика Василия, протоиерея Московского строят в Конькове. Церковь с мозаичными фасадами и звонницей над главным входом будет выполнена в неорусском стиле и рассчитана на пятьсот прихожан.

Третий комплекс в стиле древнерусского шатрового зодчества XVI-XVII веков возводят в Черёмушках в честь праведных Симеона Богоприимца и Анны пророчицы, сообщает "ТВ Центр".