Мошенники грабят россиян с помощью электронных повесток

Мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов. Звонки участились после введения реестра электронных повесток, сообщает ТАСС.

Аферисты пользуются для обмана начавшимся в России осенним призывом. Они звонят молодым мужчинам и спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат. При отрицательном ответе преступники предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа.

Дальше всё происходит по известной схеме: мошенники получают доступ к личному кабинету жертвы на портале госуслуг и привязанным банковским картам. После этого гражданин лишается всех своих денег.