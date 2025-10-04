МВД предупредило россиян о письмах от лжебанкиров

Аферисты начали рассылать россиянам электронные письма с сообщением о новом налоге. МВД предупредило о схеме мошенничества с участием лжебанкиров, сообщает РИА Новости.

Мошенники рассылают гражданам письма на электронную почту от имени банков о якобы введённом новом налоге. В письме говорится, что со счёта адресата скоро будут списаны деньги.

Преступники советуют зайти в личный кабинет и подписать заявление на отказ от платежей. Ссылка ведёт на фейковую страницу банка. После перехода туда, блокируется доступ к личному кабинету на настоящем сайте финансовой организации. Далее мошенники списывают все деньги со счёта жертвы.