В Белгороде из-за атаки ВСУ закрыли торговые центры

В Белгороде из-за атаки ВСУ до конца дня временно закрыты торговые центры "Сити Молл", "МегаГринн", "РИО", а также открытая часть Центрального рынка. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

С утра город и Белгородский район подвергаются массированной атаке БПЛА. В Белгороде два автомобиля загорелись после падения обломков беспилотника, повреждено остекление многоквартирного дома. В селе Стрелецкое повреждены ворота домовладения, в селе Пушкарное – обрушилась кровля частного дома.

Ранее Минобороны сообщало, что с утра 4 октября над Белгородской областью силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников.