Выжили не все: подробности трагедии в горах Камчатки

Настоящая драма развернулась на склоне Вилючинского вулкана на Камчатке. При восхождении на него сорвались трое альпинистов. Они получили тяжёлые переломы рук и ног.

На помощь туристам выдвинусь спасатели. Одна группа спустилась на склон вулкана с вертолёта, другая подошла снизу.

Выяснилось, что один альпинист погиб. Девушка, которая была рядом с ним, находится в тяжёлом состоянии. Ещё одна сорвавшаяся туристка не пострадала. Сейчас проходит эвакуация альпинистов, сообщает ТАСС.

Следственный комитет начал проверку по факту происшествия на склоне вулкана Вилючинский.