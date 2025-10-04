Митингующие в Тбилиси перекрыли проспект Руставели

В Тбилиси митингующие против муниципальных выборов собираются у парламента. Группа активистов уже перекрыла проспект Руставели.

На улицы грузинской столицы вышли сторонники оппозиционных партий, которые выступают против проведения муниципальных выборов.

Пока обстановка в центре Тбилиси спокойная, передаёт ТАСС. Известно, что МВД сконцентрировало дополнительную живую силу во дворе парламента.

РИА Новости сообщает, что к Тбилиси движутся сотни автомобилей. Люди хотят принять участие в запланированном митинге. Ранее оппозиция заявляла, что устроит мирную революцию в день выборов.