Российские туристы заразились в Турции вирусом Коксаки

Роспотребнадзор запросил в Турции информацию о заражении российских туристов вирусом Коксаки. Как сообщили в пресс-службе ведомства, соответствующий запрос направлен в Министерство здравоохранения Турции.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в турецком Сиде российские туристы заразились вирусом Коксаки. Роспотребнадзор оперативно отреагировал на эти сообщения и взял ситуацию на контроль.

Согласно информации из открытых источников, вирусы Коксаки – это несколько серотипов РНК-содержащих энтеровирусов, которые хорошо размножаются в желудочно-кишечном тракте. Они могут стать причиной возникновения асептического менингита. Заражаются вирусом в основном дети.