Днём 4 октября ВСУ атаковали беспилотниками пять регионов России

В период с 8:00 до 20.00 дежурными средствами ПВО уничтожены 77 украинских беспилотников. Атаке подверглись Белгородская, Брянская, Орловская Курская и Тульская области, сообщили в Минобороны.

В Белгороде из-за атаки дронов пришлось закрыть несколько торговых центров и рынок. В Белгородской области два человека ранены, в Брянской области от удара дрона пострадал мирный житель.

Ранее сообщалось, что минувшей ночью над территорией России сбито 117 украинских беспилотников. Атаке подверглись 11 регионов и акватория Чёрного моря.

В Киришах Ленинградской области после атаки БПЛА возник пожар на промышленном предприятии. В Воронежской области при падении обломков дронов повреждена кровля и выбито несколько стёкол в промышленном здании.